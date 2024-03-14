وزارة القوى العاملة تُوضح خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على دعم 1000 جنية

زادت التساؤلات من خلال الكثير من المواطنين عن ما هي منحة العمالة الغير منتظمة وما هي شروطها وكيفية التسجيل فيها، تعد منحة العمالة الغير منتظمة من أفضل المنح التي قدمتها الحكومة المصرية بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين تحت درجة الفقر وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم ومواجهة ظروف البلاد الاقتصادية والقدرة على المعيشة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لمعرفة طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وهي كالآتي:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك تقوم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر في الخانات المخصصة لهم بشكل صحيح.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها بشكل صحيح وهي الاسم وعنوان السكن والرقم القومي.

في النهاية تقوم بالضغط على أيقونة إرسال.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والتي تتمثل في الآتي: