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خبر سار.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وشروط الحصول عليه
يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فالكثير منهم يريد التحقق من قبول أسماءهم في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة العمل العراقية عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، لذلك دعنا نتابع معكم خطوة بخطوة كيفية الاستعلام بشكل إلكتروني والإستعلام عن الأسماء.
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية تقوم بتسجيل الدخول على موقع وزارة العمل العراقية الالكتروني الرسمي أو من خلال منصة مظلتي من خلال الرابط.
- النقر بعد ذلك على تبويب “الاستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية”.
- يجب إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة في الخانات المخصصة لها ومن بين هذه البيانات الاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية ومحل الإقامة.
- وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام وسوف يتم ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية أمامك على الشاشة.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق
هناك الكثير من الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق والتي تتمثل في الآتي:
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن عراقي الجنسية ومقيم على أراضي الدولة العراقية.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم من ذوي الدخل المحدود.
- ألا يكون المتقدم مقتدر على العمل.
- لا يجب أن يكون المتقدم في مهنة عالية الأجر وذلك بهدف توفير الدعم لمستحقيه.
- من الضروري ألا يكون المتقدم لديه أي أملاك أو عقارات ذات قيمة عالية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام وبالنسبة للسيدات لا يقل العمر عن 15 عام ولا يتجاوز 55 عام.