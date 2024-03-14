هنا .. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للأسماء الجدد + موعد الصرف شهر مارس 2024
هنا رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للأسماء الجدد + موعد الصرف شهر مارس 2024
يصرف معاش تكافل وكرامة للفئات الفقيرة التي ليس لها مصدر دخل تتكسب منه لظروف خاصة، ومع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ليستعلم الأشخاص الجدد عن حالة استحقاقهم لمعاش هذا الشهر، والبعض الأخر يريد أن يطلع على قيمة المعاش هذا الشهر بعد الزيادة التي اقرها رئيس الجمهورية، ومن خلال الأسطر الآتية نبين هذه التساؤلات للمستفيدين من المعاش.
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تتيح الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال صفحة خاصة يدخل عليها المستفيد ويكتب الرَّقْم القومي الخاص به ومن ثم يقوم بالضغط على استعلام ليعرض امامه جميع المعلومات المتعلقة بالمعاش مثل قيمته وموعد الصرف وحالة استحقاقه.
كم يبلغ معاش تكافل وكرامه بعد الزياده 2024؟
تم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث يمكن حساب المعاش عن طريق يتم ضرب قيمة المعاش الشهري الحالي في 1.15%، ويبين الجدول التالي مقدار الزيادة الجديدة في المعاش:
|قيمة المعاش الحالي
|قيمة الزيادة
|قيمة المعاش بعد الزيادة
|480
|72
|552
|500
|75
|575
|550
|82.5
|632.5
|580
|87
|667
|620
|93
|713
|650
|97.5
|747.5
|680
|102
|782
|700
|105
|805
|740
|111
|851
|770
|115.5
|885.5
|800
|120
|920
هل في زيادة في المعاشات شهر مارس 2024؟
نعم م المؤكد صرف المعاش لشهر مارس بالزيادة التي أقرتها وزارة التضامن تبعا للحكومة، حيث يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال إحدى الطرق التالية:
- الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680.
- تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.
- من خلال على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].