هنا .. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للأسماء الجدد + موعد الصرف شهر مارس 2024

يصرف معاش تكافل وكرامة للفئات الفقيرة التي ليس لها مصدر دخل تتكسب منه لظروف خاصة، ومع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ليستعلم الأشخاص الجدد عن حالة استحقاقهم لمعاش هذا الشهر، والبعض الأخر يريد أن يطلع على قيمة المعاش هذا الشهر بعد الزيادة التي اقرها رئيس الجمهورية، ومن خلال الأسطر الآتية نبين هذه التساؤلات للمستفيدين من المعاش.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تتيح الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال صفحة خاصة يدخل عليها المستفيد ويكتب الرَّقْم القومي الخاص به ومن ثم يقوم بالضغط على استعلام ليعرض امامه جميع المعلومات المتعلقة بالمعاش مثل قيمته وموعد الصرف وحالة استحقاقه.

كم يبلغ معاش تكافل وكرامه بعد الزياده 2024؟

تم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث يمكن حساب المعاش عن طريق يتم ضرب قيمة المعاش الشهري الحالي في 1.15%، ويبين الجدول التالي مقدار الزيادة الجديدة في المعاش:

قيمة المعاش الحالي قيمة الزيادة قيمة المعاش بعد الزيادة 480 72 552 500 75 575 550 82.5 632.5 580 87 667 620 93 713 650 97.5 747.5 680 102 782 700 105 805 740 111 851 770 115.5 885.5 800 120 920

هل في زيادة في المعاشات شهر مارس 2024؟

نعم م المؤكد صرف المعاش لشهر مارس بالزيادة التي أقرتها وزارة التضامن تبعا للحكومة، حيث يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال إحدى الطرق التالية: