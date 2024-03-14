“راجع نفسك واوعي تكون منهم”.. المصرية للاتصالات تعلن تعطيل الإنترنت عن أصحاب هذه الخطوط الأرضي في مصر.. مش هتعرف تعيش من غير نت!!

بناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، تنوه شركة المصرية للاتصالات إلى جميع عملائها الكرام بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر و قبل الإعلان الرسمي عن البدء في هذا الإجراء يطلب من جميع العملاء الاستعداد لهذا التغيير المؤقت والتأكد من متابعة الإعلانات الرسمية للشركة كما تهيب الشركة بضرورة البقاء على اطلاع دائم بما يتعلق بالسبب والموعد المحدد لتنفيذ هذا القرار الصارم وذلك من أجل تسهيل تجربة العميل وتقديم الدعم اللازم خلال هذه الفترة الانتقالية.

المصرية للاتصالات تعلن تعطيل الإنترنت عن أصحاب هذه الخطوط الأرضي

بناءً على سياسة جديدة تعلن شركة المصرية للاتصالات عن تغيير في إجراءات سداد فواتير الهاتف الأرضي بدءًا من شهر يناير 2024، يكون مطلوب من جميع المشتركين القيام بسداد فواتيرهم بشكل فوري، حيث سيتم فرض غرامات مالية على من لم يقم بالسداد في الموعد المحدد ويجب على المشتركين الذين لم يقوموا بسداد فواتيرهم حتى نهاية الموعد المحدد له القيام بالتسوية الفورية، وإلا سيتم تنفيذ إجراءات قطع الخدمة مباشرة بعد هذا التاريخ ولمن يرغب في تفادي هذه العقوبة يمكنهم القيام بالسداد فورا لتجنب القطع.

غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

تلتزم شركة المصرية للاتصالات بتطبيق سياسة جديدة للغرامات المالية على التأخير في سداد فواتير التليفون الأرضي، حيث سيتم فرض غرامة مالية بمبلغ 10 جنيهات أو بنسبة تصل إلى 1.5% من قيمة الاشتراك الربع سنوي، وذلك لمدة تصل إلى 11 شهرًا ابتداءً من شهر يناير 2024 وبعد انقضاء هذه الفترة، لن يتم فرض أية رسوم إضافية على المتأخرين في السداد.