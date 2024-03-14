“الستات طايرة من الفرحة”.. شروط منح هذه الفئات من السيدات المتزوجات مبلغ قدره 1000 جنيه بالتفاصيل والشروط .. يابختك لو انتي منهم!!

تواصلت الجهود الحكومية في مصر في إطار الخطة الوطنية لتطوير الأسرة المصرية حيث حددت السلطات المصرية مجموعة من الضوابط للسيدات المتزوجات للإستفادة من منحة سنوية بقيمة 1000 جنيه و تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة المالية لتنفيذ هذه المبادرة، وهو ما أكده رئيس الوزراء بأهمية هذه الخطوة التي جاءت بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى و تأتي هذه المنحة كجزء من الجهود الشاملة لدعم قطاعات متعددة من الإقتصاد المصري، بما في ذلك الصحة والتعليم بالإضافة إلى التركيز على ضبط النمو الديموغرافي، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

شروط منحة السيدات المتزوجات مبلغ قدره 1000 جنيه

في إطار جهود تطوير الأسرة المصرية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، على التنسيق الكامل بين وزارتي التخطيط والمالية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن مبادرة تنمية الأسرة المصرية وأشارت إلى أن الهدف من المبادرة هو تشجيع المرأة المتزوجة في الفئة العمرية من 21 إلى 45 سنة على الإلتزام بالمعايير والأحكام الخاصة بالمشروع، بهدف السيطرة على معدلات النمو السكاني وتوفير الرعاية الصحية المستمرة في المراكز الصحية.

خطوات الحصول على المنحة