عودة غيث الإماراتي .. مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن 7 في رمضان 2024

يعد برنامج قلبي اطمأن يعد من أهم البرامج المميزة والذي يساهم في تقديم محتوى افضل وهادف بشكل مستمر كما أنه يمتلك شعبية كبيرة ويتم انتظاره من قبل الجميع، ومن المعروف أنه استطاع أن يحقق نجاح كبير خلال المواسم السابقة له، كما أن هذا البرنامج يتم تقديمه من قبل المقدم غيث والذي يلقى إعجاب العديد من المشاهدين والأشخاص المشجعين للأعمال الخيرية التي يقوم بها باستمرار وفي السطور القادمة سوف نوضح مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن.

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن 2024

نظرا للنجاح الكبير الذي يحققه برنامج قلبي اطمأن فإن هناك العديد من التساؤلات التي يتم طرحها من قبل جميع المتابعين لهذا البرنامج حول موعد عرضه بسبب كونه من أكثر البرامج الهادفة على الإطلاق، وتم تحديد موعد عرض البرنامج حسب التوقيت المحلي الخاص بجميع الدول والذي يوافق يوم الاثنين الحادي عشر من شهر مارس 2024 كما انه سوف يستمر طوال شهر رمضان أي ثلاثين يوما.

ومن المعروف أن هذا الموسم يمثل السابع والذي من تم الإعلان عن التوقيت الذي يتم عرضه فيه هو الساعة السادسة مساء وفقا لتوقيت المملكة السعودية والساعة السابعة مساء وفقا لتوقيت دولة الإمارات، كما أنه يتم عرضه في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وذلك على قناة أبو ظبي.

أهداف برنامج قلبي اطمأن

هناك العديد من الأهداف السامية الخاصة ببرنامج قلبي اطمأن حيث تهدف إلى تقديم المساعدة لجميع الأشخاص المحتاجين عن طريق معرفة ما ينقصهم والعمل على توفيره لهم دون إظهار الهوية الخاصة بمقدم العمل الخيري وهو ما ينتج عنه وجود العديد من الداعمين والمشجعين لهذا البرنامج باستمرار من قبل جميع أنحاء العالم.